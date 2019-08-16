حقيقة وفاة شاب بلدغة عقرب داخل مستشفي مغاغة العام

نفى الدكتور ناجح طه، مدير مستشفي مغاغة العام ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن وفاة شاب يدعي محمد يوسف من قرية برطباط بمحافظة المنيا عقب تعرضه للدغة عقرب وعدم توافر المصل المستخدم لعلاج بالوحدة الصحية للقرية أو بمستشفي مغاغة العام الأمر الذي أدى لوفاته.



وذكر مدير مستشفي مغاغة العام أن المتوفي وصل إلي وحدة برطباط الصحية جثة هامدة وخرج الطبيب الموجود بالنوبتجية ويدعي محمود سمير طبيب الوحدة، وقام بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته وهو علي باب الوحدة الصحية وأصر أهله علي أنه غير متوفي وأجبروا الطبيب علي تحويلهم لمستشفى مغاغة ولم يصلوا به إلى المستشفي وعادوا به بعد إقناع بعضهم للآخرين بأن كلام طبيب الوحدة صحيح وعادوا به إلى بيته وتم دفنه بدون تصريح من الجهات المختصة.



وأكد طه أن الوحدة الصحية ببرطباط بها أمصال كافية (مصل العقرب خمسة أمصال) ومستشفى مغاغة جميع الأمصال بها كافية (العقرب 12 مصلا، والثعبان مثلها وأيضا التيتانوس 20 مصلا).



وطلب مدير مغاغة العام من الأهالي تحري الدقة فيما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي حرصا علي عدم إصابة أطباء المستشفى بالإحباط.



وقال دكتور ناجح إن مكتب الإدارة مفتوح للجميع في أي وقت وطالب من الجميع بالنقد البناء من أجل المريض لا من أجل أهداف شخصية.



يذكر أن أهالي مركز مغاغة شمال محافظة المنيا تداولوا خبرا علي موقع التواصل الاجتماعى بشأن شاب تعرض للدغ العقرب وتوفي بسبب عدم توافر مصل العقرب اللازم لعلاجه سواء بقرية أو بمستشفي مغاغة العام الأمر الذي أثار استياء الأهالي.

