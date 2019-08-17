تكريم الفنان السعودي فايز المالكي صاحب شخصية مناحي

كرم اتحاد رواد العرب، الفنان السعودى فايز المالكى، صاحب شخصية "مناحى"، ضمن حفل موسوعة رواد الأعمال والتنمية العربي في موسمها الثالث ، حيث يتم تكريمه ضمن أهم مائة شخصية عربية لها بصمتها في المجتمع العربي.



وقال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس إتحاد رواد العرب، أن مشاركة الفنان السعودي فايز المالكي، وتكريمه بالموسم الثالث تتويج لجهود الفنان السعودي في تنمية وتطوير المجتمع ، خاصة أن المالكي قدم كثيرا من الأعمال الخيرية والفنية والمجتمعية الرائدة التي تركت بصمة مؤثرة بالمجتمع العربي وليس السعودي فقط .



كما يشارك بالحفل عدد من رموز المجتمع العربي الإفريقي، حيث يقام حفل التكريم باحدي أهم فنادق القاهرة في ديسمبر المقبل ، مشتملا على فعاليات مصاحبة للحفل ، أهمها منتدى القاهرة الدولي لاستراتيجيات الاستثمار.



وذكر "إبراهيم" أن تكريم الفن الهادف والفنانين أصحاب البصمات الريادية والتي تخدم المجتمع وتقدم أعمالا جليلة وهي رسالة يبعث بها اتحاد رواد الأعمال العرب إلى المجتمع العربي كافة بأن الفن له أثره الكبير في تشكيل وجدان المجتمع العربي وقدم الفنان اعمالا فنية تقوم بمعالجة قضايا مجتمعية و إستراتيجية مؤثرة بحياة اجيال وأجيال ، ولذا فكان ترشيح الفنان فايز المالكي تقديرا لجهوده وفنه الهادف.



جدير بالذكر أن الفنان فايز المالكي والملقب بزعيم الكوميديـا الخليجية حصل على عدد كبير من الأوسمة والتكريمات الخلييجية والعربية نظير مساهماته الخيرية ودعم المجتمع حيث كرم من قبل شبكة همس الحروف العربية ضمن أقوى الشخصيات تأثيرا.