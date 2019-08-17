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رياضة

محمد صلاح: كنت سأرحل عن نادي مصر في هذه الحالة

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:55 ص
محمد صلاح،
محمد صلاح،
محمد رشاد
روى محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر السابق، كواليس ما حدث مع رئيس النادي قبل رحيله المفاجئ عن تدريب الفريق فى الأيام الماضية.

وقال محمد صلاح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رئيس نادي مصر قال لي في حالة خسارة 4 مباريات لن أخذ الشرط الجزائي، فقلت له عندي دم ولن استمر إن حدث ذلك".

وأكمل محمد صلاح: "المسألة ليست كرة داخل نادي مصر، فكل ذلك حجج ، وهم يودون رحيلي ، فقررت الرحيل من نفسي حفاظا على اسمي التدريبي".

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