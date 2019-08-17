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فن

صاحبة السعادة تحتفل بـ سوسن بدر في حلقة خاصة.. الثلاثاء

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:00 ص
سوسن بدر و إسعاد
سوسن بدر و إسعاد يونس
محمد نبيل
تحل النجمة الكبيرة سوسن بدر ضيفة على برنامج صاحبة السعادة والذى يعرض على شاشة dmc وتقدمه المنتجة والفنانة إسعاد يونس، مساء الثلاثاء القادم.

وتكشف سوسن بدر عن كواليس أعمالها الفنية، والأدوار التى قدمتها منذ ظهورها على الساحة الفنية، فضلا عن كواليس حياتها الشخصية ، وغيرها من التصريحات الجريئة لأول مرة .

سوسن بدر لها مشوار فنى حافل حيث شاركت بأكثر من 50 فيلما وتقترب من 200 مسلسل تليفزيونى، ويطلق عليها لقب نفرتيتي السينما المصرية.

سوسن بدر شاركت موسم رمضان الماضى بمسلسل هوجان، وتدور أحداث المسلسل حول الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.
صاحبة السعادة تحتفل بـ سوسن بدر في حلقة خاصة.. الثلاثاء

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