جامعة عين شمس: ظهرنا لأول مرة في 3 مجالات جديدة بتصنيف شنجهاي

أعلن الدكتور محمود شوقى المتينى - رئيس جامعة عين شمس عن نجاح الجامعة في الحفاظ على مكانتها ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم و المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وذلك طبقًا لتقرير التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم والمعروف بتصنيف شنجهاي ،والذى يعتبر التصنيف الأقوى والأشهر عالميًا في تصنيف الجامعات.





وأضاف المتيني أن هذا التصنيف يعد أقوى التصنيفات العالمية الموجودة على الساحة الدولية منذ فترة طويلة.





وقال المتيني ان هذا التصنيف يعتمد على عدة معايير من شأنها تقييم الجامعات طبقًا لإنتاجيتها العلمية و البحثية ، ويأتى على رأس تلك المعايير ما يلى: عدد الحاصلين على جوائز نوبل سواء من خلال الدراسة أو التدريس. ، وحجم الدراسات و الأبحاث المنشورة في مجلة "ناتشر" والتى احتلت فيها جامعة عين شمس المركز الأول ، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعة في وسائل الإعلام والمجلات العلمية ، والتى حققت الجامعة فيها تقدمًا بنسبة 69 ٪ طبقًا لمؤشر جوجل للاستشهادات العلمية خلال النصف الأول للعام 2019. ، و نسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة ، والأداء الأكاديمي.





من جانبه أكد أ.د. عبد الناصر بدوى سنجاب - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، أن جامعة عين شمس قد اعتمدت بنسبة كبيرة في منافستها ضمن هذا التصنيف على ماحققته الجامعة من إنجازات متتالية في مجالات البحث العلمي ، حيث بلغ عدد الاستشهادات العلمية خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩

144995 مقابل 44733 استشهادا علميا في النصف الأخير من عام 2018 ، وهو ما يؤكد حرص قطاع الدراسات العليا و البحوث بالجامعة على السعى الدائم نحو النهوض بسمعة الجامعة دوليًا فى شتى المجالات البحثية والعلمية.





من جانبه أكد أ.د. عبد الفتاح سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على التصنيف الدولي للجامعة أن جامعة عين شمس احتفظت بمكانتها للسنة الثالثة على التوالى فى هذا التصنيف ، حيث احتلت المركز 701- 800 منذ دخولها التصنيف لأول مرة عام 2017 وهو ما يعد انجازا كبيرا للجامعة، نظرًا لاعتماد هذا التصنيف في المقام الأول على عدد الحاصلين من أبناء الجامعة على جائزة نوبل ، و على الرغم من ذلك فالجامعة تنافس وبشدة للبقاء ضمن قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم.



