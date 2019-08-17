بعد مشروع عجلة لكل طالب.. تعرف على أسعار كورسات قيادة الدراجات

بعد الإعلان عن المشروع القومي للدراجات "دراجة لكل طالب"، والذي يشرف عليه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والمقرر بدؤه مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 – 2020، والدراجة سيتم تصنيعها في مصر، وستكون 3 أنواع "دراجة الطريق وسعرها يتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه، وسيتم توفير عدة طرق لشراء تلك الدراجات.





آلية التنفيذ



فيما قام الاتحاد المصري الرياضي بعقد جلسات مع البنوك القومية "القاهرة – الأهلي – مصر" لوضع تفاصيل الحصول على قروض لتمويل الدراجة، وسيكون قسطها الشهري 100 جنيه فقط، وتمويل تلك الدراجات من موازنة دعم الأنشطة الرياضية بوزارة التعليم العالي وميزانية الإدارات العامة لرعاية الشباب بالجامعات – الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات – وزارة الشباب والرياضة – عن طريق الرعاة وشركاء النجاح، وتم عقد اجتماع مع عدة محافظين لتمهيد الطرق وعمل مسار خاص في الطرق لها للتحرك من الجامعة حتى وسط المدينة وتوفير باركينج.

أهداف المشروع



ويهدف المشروع للحد من التلوث الناجم عن المواصلات التى تستخدم أنواع الوقود المختلفة، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، ووسيلة متميزة تسهم فى تكوين علاقات بين مستخدميها، واستخدامها كحافز لبعض الطلاب والعاملين المتميزين، واستخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين أسرة الجامعات المصرية، وتوفير الوقت اللازم لوصول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للأماكن المختلفة داخل الجامعات المصرية، وجلب مؤسسات راعية للمشروع داخل الجامعات.

أسعار التدريب



ورصد "صدى البلد" أسعار الدورات التدريبية لقيادة الدرجات، خصوصا أن المشروع لطلبة الجامعات وكانت البداية مع إحدى الأكاديميات الخاصة "متعلمتش تركب عجل من صغرك.. نفسك تتعلم.. سنك كبر.. شايف ان مفيش امل.. الموضع سهل وبس.. سواء كنت ولد او بنت مهما كان سنك ومهما كان وزنك و طولك هنعلمك في أكبر مدرسة تعليم ركوب الدراجات في مصر بتعلم شهريا ما يقرب 200 شخص.. وكمان هنوفر لك العجله اللي هتتعلم عليها.. التكلفة الكاملة للكورس 300 جنيه".



برنامج التدريب



وتابع مسئولو الأكاديمية "أن أهداف التدريب هي تعلم كيفية ركوب، والبدء والتوقف، استخدام الفرامل، توجيهات والحفاظ على التقدم إلى الأمام، تعليم التوازن على الدراجة، قواعد الأمان الأساسية، كما يوجد مدربات ومدربين، والتكلفة حسب المنطقة والسن وهناك عروض خاصة للمجموعات".

تمهيد الطرق



وعبرت دنيا عصام، طالبة جامعية عن فكرة المبادرة "المبادرة جيدة للغاية، بس دا للي بيته قريب من الجامعة وكمان لازم الطرق يتم تمهيدها أن يكون في اماكن لقيادة الدراجات والركنة".

تقليل النفقات



فيما رأي ماجد محمد "أنا طالب بجامعة القاهرة فرع الشيخ زايد، وطبعا المنطقة مؤهلة جدا لقيادة الدرجات وهيكون تطبيقها جيد للغاية، لتقليل النفقات وتفادي الزحام والحفاظ على البيئة وممارسة الرياضة، وأتمنى ان المشروع يطبق ويكون مدعما لطلبة الجامعة".

مخاوف الفتيات