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الرئيس السيسى يشهد افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان بقاعدة محمد نجيب

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:23 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
كـريـم الـخـطـيـب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان بقاعدة محمد نجيب.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من مشروعات الصوب الزراعية اليوم السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من مشروعات الصوب الزراعية اليوم السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من مشروعات الصوب الزراعية المحمية في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام في محافظة مطروح، فى شهر فبراير 2018، فى إطار المشروع القومى لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية، بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويعد هذا المشروع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

كما يعد مشروع الصوب الزراعية، من المشروعات القومية، وتشارك فيه عدة من الجهات، ويهدف لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة، الخالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الصوب الزراعية بالطائرة في أول أيام عيد الاضحى المبارك، ومقرها قاعدة محمد نجيب العسكرية.

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