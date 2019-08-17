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مصر السلام تطالب بتأهيل العاملين بالصحة للتعامل مع الجمهور

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:51 ص
أحمد فوقي
أحمد فوقي
أماني نوار
أدانت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان طرد مريض الإيدز من مستشفي كفر الزيات العام على الرغم من وجود البرنامج القومي الإيدز والذي حققت وزارة الصحة من خلاله إنجاز ملموس وتقدم خدمات حقيقية مجانية للمرضى مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية لهم.

وأكدت هبة أبو سعدة مدير مكتب شكاوى المواطنين بمصر السلام أنه يجب إعداد برنامج تدريبي لتأهيل وتمكين جميع العاملين بقطاع الخدمات العامة؛  لاسيما الصحة حتى لا تهدر جهود الدولة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بتصرفات فردية من أشخاص غير مؤهلين للتعامل مع الجمهور.

يذكر أن مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، شهد واقعة مؤسفة بعد افتراش مواطن أرض المستشفى، بعد رفض الأطباء استقباله بالمستشفى، وقرار نقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئي له وتبين إصابته بمرض الإيدز.

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