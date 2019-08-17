مصر السلام تطالب بتأهيل العاملين بالصحة للتعامل مع الجمهور

أدانت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان طرد مريض الإيدز من مستشفي كفر الزيات العام على الرغم من وجود البرنامج القومي الإيدز والذي حققت وزارة الصحة من خلاله إنجاز ملموس وتقدم خدمات حقيقية مجانية للمرضى مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية لهم.





وأكدت هبة أبو سعدة مدير مكتب شكاوى المواطنين بمصر السلام أنه يجب إعداد برنامج تدريبي لتأهيل وتمكين جميع العاملين بقطاع الخدمات العامة؛ لاسيما الصحة حتى لا تهدر جهود الدولة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بتصرفات فردية من أشخاص غير مؤهلين للتعامل مع الجمهور.



