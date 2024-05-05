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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة انتهت دون تقدم.. نتنياهو يختار الحرب

صدى البلد

قال وسطاء عرب، إن المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة انتهت يوم الأحد دون إحراز تقدم، بعد أن فشلت حماس في الرد رسميا على اقتراح مصري إسرائيلي بوقف القتال مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وفقا لـ وول ستريت جورنال، في الوقت نفسه، أغلقت إسرائيل أحد المعابر الحدودية الرئيسية المستخدمة لتوزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة يوم الأحد بعد أن هاجمته حماس، كما أغلقت إسرائيل العمليات المحلية لقناة الجزيرة. وقد هدد كلا الحدثين جدوى المفاوضات غير المستقرة بالفعل.

رفضت حماس قبول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين إذا لم يتضمن وقفا كاملا للأعمال العدائية. 

وقال وسطاء إنه بدلا من ذلك، تراجعت المجموعة عن بعض الشروط المتفق عليها سابقا، مثل عدد الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم. وأضافوا أن حماس لم تقدم بعد إجابة نهائية أو اقتراحا مضادا.

قال مسؤولون مصريون لـ وول ستريت جورنال، إن حماس تسعى إلى هدنة طويلة الأمد وضمانات من الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار. وأعرب مسؤولو حماس عن مخاوفهم من أن الاقتراح الإسرائيلي الأخير لا يزال غامضا للغاية ويمنح إسرائيل مجالا لاستئناف القتال.

من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، لكنها لن توافق على إنهاء الحرب.

أضاف نتنياهو: “لا تزال حماس متمسكة بمواقفها، وعلى رأسها انسحاب قواتنا من القطاع، وإنهاء الحرب وترك حماس على حالها”. “إسرائيل لن توافق على مطالب حماس، وهو ما يعني الاستسلام؛ وستواصل القتال حتى تحقيق جميع أهدافها”.

يلوح في الأفق الغزو البري الإسرائيلي لرفح، حيث يعيش أكثر من مليون مدني فلسطيني، مع استمرار الوضع الإنساني اليائس في قطاع غزة. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستتوغل قريبا في رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من القوات يوم الأحد الاستعداد للعملية.

وقال وسطاء عرب إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز غادر القاهرة يوم الأحد متوجها إلى الدوحة بقطر في محاولة لمواصلة المفاوضات مع قطر وحماس.

قال الجيش الإسرائيلي إن معبر كرم أبو سالم أغلق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة بعد إصابته بعشرة قذائف.

وكشف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن أن حوالي 10 قذائف أطلقت من منطقة قرب رفح على الحدود بين غزة ومصر باتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي. وقالت إسرائيل إنها قصفت منصات الإطلاق التي أطلقت منها الصواريخ، وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن الهجوم.

أدى تحرك الحكومة الإسرائيلية بشأن قناة الجزيرة الممولة من قطر إلى إغلاق المكاتب الإسرائيلية للقناة الإخبارية الأكثر مشاهدة في العالم العربي وواحدة من وسائل الإعلام القليلة التي لها حضور كبير داخل غزة، قائلة إن المحطة تضر بالأمن القومي.

ويسمح القرار أيضًا للحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على معدات البث الخاصة بقناة الجزيرة ومنع الناس من الوصول إلى بثها داخل إسرائيل.  

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