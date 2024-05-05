إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

أصيب 3 أشخاص من بينهم ربة منزل بكسور مختلفة بالجسم، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم بالطريق الصحراوي دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة 3 أشخاص من بينهم ربة منزل في حادث انقلاب سيارة ملاكي بيهم بالطريق الصحراوي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو 'زكريا ح.ف' 46 سنة، سائق، ويقيم بـ اسيوط، على الطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى إلى اختلاف عجلة القيادة بيده وانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك إصابة كلاً من: قائد السيارة بكسر بالساق اليسري، ومستقلي السيارة شقيقته المدعوة 'نعمة ح.ف' 23 سنة، ربة منزل، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وزوجها المدعو 'عاصم ن.ص' 50 سنة، مهندس، ويقيمان بذات العنوان، بكسر بالذراع الأيسر، وأفاد قائد السيارة والمصابين بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.