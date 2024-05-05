قريبا.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج

كشف السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل الاستعداد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الوزارة تستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التضامن".

وأضافت: "الصندوق هو صندوق استثماري ينفق على أي طارئ يحدث للمصريين بالخارج، وتمويله بعضوية للمواطن في الخارج، ويرعى كل أعضاؤه من المصريين بالخارج والذي يصل عددهم لـ14 مليون مواطن".



وأشارت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج،: "سيتم الإعلان عن الصندوق رسميا قريبا حال الانتهاء منه".

