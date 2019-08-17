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بـ مايوه موف .. ياسمين عبد العزيز تظهر بإطلالة مثيرة

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:18 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
منار نور
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت ياسمين عبد العزيز  بإطلالة مثيرة ، مرتدية مايوه موف ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وكانت ترتدي نظارة شمس .

وعلق عدد من متابعي ياسمين عبد العزيز، على صفحتها، قائلين: "احلا ياسمين دي ولا ايه ، انتي مبتضحكيش ؟ ، صباح الشقاوة ".

كانت ياسمين عبد العزيز ظهرت مع مني الشاذلي في أولى حلقات البرنامج في موسمه الجديد وحققت الحلقة نجاحا واسعا علي السوشيال ميديا وكشفت ياسمين عبد العزيز عن كواليس الأفلام والإعلانات التي قامت بها وتحدثت عن حياتها الشخصية.

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