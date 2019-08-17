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اقتصاد

بعد فترة من التراجع المستمر.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:44 م
سعر الدولار
سعر الدولار
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17 - 8 - 2019 ، شهد ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، بعد فترة من التراجع والانخفاض المستمر، حيث سجل سعر الدولار منذ بداية العام الحالي 2019 انخفاضا من 17.75 جنيها حتى 16.50 جنيها .

ارتفاع سعر الدولار خلال إجازة عيد الأضحى

عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا يوم الخميس الماضي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا في التعاملات بـ 4 بنوك، واستمر هذا الارتفاع اليوم السبت على عكس توقعات خبراء الاقتصاد حيث سجل سعر الدولار 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعا في أول أيام تعاملات البورصة عقب عودتها للعمل بعد انقضاء اجازة العيد، وصل إلى 4 قروش.

وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 16.5331 جنيه للشراء و16.6331 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.4189 جنيه للشراء و18.5774 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.0553 جنيه للشراء و20.1694 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري نحو 17.0181 جنيه للشراء و17.1281 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.6061 جنيه للشراء و15.7049 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية سجل متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.4074 جنيه للشراء و4.4345 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 54.3332 جنيه للشراء و54.6852 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.5006 جنيه للشراء و4.5287 جنيه للبيع.

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