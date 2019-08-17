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الدولار يسجل 16.61 جنيه.. اسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 17 - 8 - 2019 ..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:35 ص
الدولار
الدولار
مي محمد
استقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت، 17– 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت، 17– 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت ، 17 – 8 – 2019، على النحو التالي:

سعر الدولار : بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.
سعر اليورو : بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني : بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.
سعر الين اليابانى : بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
سعر الفرنك السويسري : بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.

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