ضربات روسية تطال منشآت عسكرية حيوية في أوكرانيا.. تفاصيل

أفاد غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، بأن هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية داخل مناطق تسيطر عليها روسيا، شملت مركزاً للاتصالات الفضائية في مقاطعة موسكو، ومركزاً لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة في لوغانسك، إلى جانب أهداف عسكرية في دونيتسك وشبه جزيرة القرم ومقاطعة زابوريجيا.

وأوضح مناف أن القوات الأوكرانية استهدفت أيضاً، خلال الساعات الأخيرة، منشآت في مقاطعة فورونيج الروسية باستخدام صواريخ بعيدة المدى، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المواقع الصناعية، وفق ما أعلنته مصادر أوكرانية.

وأضاف أن البحرية الأوكرانية أعلنت مقتل مواطن مصري كان ضمن طاقم سفينة تجارية تركية، إثر حادث مرتبط بالعمليات العسكرية في المنطقة. وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الواقعة وما إذا كانت ناجمة عن هجوم مباشر أو انفجار لغم بحري، وسط متابعة مستمرة للتطورات.