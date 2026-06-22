الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة "زاد العزة" الـ218 بأكثر من 3000 طن مساعدات لغزة

أفاد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، بأن الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة جديدة ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، تضم عشرات الشاحنات المحملة بأكثر من 3100 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة إلى سكان قطاع غزة.

وأوضح قاسم أن القافلة شملت مواد غذائية متنوعة، ومستلزمات وأدوية طبية، إلى جانب شحنات من الوقود والبنزين والسولار والغاز الطبيعي، بهدف دعم تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية التي تواصل عملها داخل القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضاف أن عدداً من الشاحنات عاد من معبر كرم أبو سالم دون تفريغ حمولتها، ما يعكس استمرار العراقيل التي تواجه دخول المساعدات. وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري تمكن منذ يوليو الماضي من إدخال أكثر من 33 ألف شاحنة محملة بما يزيد على مليون طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.