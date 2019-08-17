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رياضة

الزمالك يوجه خطابا جديدا للأمن لنقل لقاء ديكاداها إلى القاهرة

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:07 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أرسل مسؤولو نادي الزمالك خطابا جديدا إلى الجهات الأمنية من أجل نقل لقاء العودة مع ديكاداها الصومالي في دور الـ لدورى الأبطال الإفريقي والمقرر إقامته يوم ٢٣ أغسطس الجاري ليقام بالقاهرة.

يأتي طلب الزمالك في ظل صعوبة إقامة المباراة على ملعب برج العرب لتعارضه مع لقاء الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان الذي تم تحديد موعد إقامته في نفس اليوم.

يذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب على بطل الصومال بنتيجة 7-0 وسجل الأهداف أشرف بن شرقى هدفين وعمر السعيد ومصطفى محمد ومحمود حمدى الونش ومدافع ديكاداها بالخطأ فى مرماه وكريم بامبو.

ويأمل الزمالك فى إقامة المباراة باستاد القاهرة الدولى أو بتروسبورت لحضور الجماهير البيضاء اللقاء ومؤازرة فريقها.

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