هل يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة .. فيديو

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، من سائل يقول" هل يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة.



أجاب مستشار المفتي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الجوراب بعض العلماء قالوا فيه إن القدمين عورة وعلى المرأة تغطيتها، وهناك علماء قالوا يجوز ظهور القدمين في الصلاة.



وأشار إلى أن من يستطيع ارتداء الجورب لا شيء عليه، ومن لا يستطيع ارتداء الجوراب لاشيء أيضا وصلاتها صحيحة.



وأضاف أن صلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة ولكنها لو ارتدت جورب فيكون أفضل خروجًا من الخلاف.

