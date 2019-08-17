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رياضة

الميريا يكتسح الباسيتي ويتصدر الدوري في أولى مباريات الفريق بعد بيعه لـ تركي ال الشيخ

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:26 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
اكتسح نادي ألميريا نظيره ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاحية مشوار الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني 2019-2020.

وتعد هذه المباراة الأولى للنادى رسميا بعد بيعه للمستشار تركي آل الشيخ والذي كان يملك الموسم الماضي نادي بيراميدز حيث قاده للحصول على المركز الثالث في الدوري المصري.

افتتح سيرجيو أجوزا التسجيل لألميريا في الدقيقة 66 من ضربة جزاء ، وأضاف زميله نكاكا الهدف الثاني في الدقيقة 82 ، قبل أن يعود أجوزا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 97 ، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الأول له في الدوري.

وبهذه النتيجة حصد ألميريا أول ثلاث نقاط له في الدوري وضعته في المركز الأول ، بينما توقف رصيد نادي ألباسيتي عند صفر من النقاط في المركز الأخير.

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