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نجا بإعجوية .. رجل يتعرض لصاعقة من البرق دون أن يصاب بأذى .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:30 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة تعرض رجل يحمل مظلة إلى صاعقة من البرق خلال سيرة بجنوب ولاية كارولينا.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، لرجل يدعى "رومولوس ماكنيل" وهو يسير خلال عاصفة ممطرة بجوار أكاديمية التكنولوجيا والأكاديميين بالقرب من مدينة كونواي لتجنب هطول الأمطار حاملًا مظلته الشمسية.

وخلال لحظات من أخرج مفاتيح سيارته لتواجه إليها، تضرب صاعقة من البرق مظلته ليصاب بالفزع و يسقطها على الأرض في حالة من الدهشة والخوف.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو، بان هذا الرجل محظوظ للغاية لأنه نجا من الموت بأعجوبة بعد ضرب البرق مظلته.

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