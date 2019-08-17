محمد هنيدي يدعم ولاد رزق 3 لمشاركة اسر ياسين

دعم الفنان محمد هنيدى الفنان اسر ياسين لمشاركته بالجزء الثالث من فيلم ولاد رزق تحت عنوان "الشايب".



ونشر هنيدى استوري له عبر انستجرام وعلق عليها قائلا " الف مبروووووك هيكسر المجرة".



كان آسر ياسين قد نشر البوستر الدعائي لمشاركته بولاد رزق الجزء الثالث تحت عنوان الشايب.



وكشف السيناريست صلاح الجهيني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير انستجرام" عن وجود جزء جديد من فيلم ولاد رزق" ، يحمل اسم "الشايب ولاد رزق"، بمشاركة النجم آسر ياسين، بعدما ظهر في نهاية أحداث الجزء الثاني.