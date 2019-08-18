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حوادث

أمن قنا ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين بدائرة مركز شرطة نقادة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:01 ص
صلح بين عائلتين في
صلح بين عائلتين في قنا
مصطفى الرماح - اسلام مقلد
نجحت الأجهزة الأمنية فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا فى النزاع القائم بينهما.

جاء ذلك فى حضور قيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين .

فيما تم التوفيق والصلح بين الطرفين ، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.


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