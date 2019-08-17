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رياضة

المهدي سليمان: هذا الأمر حدث لأول مرة في تاريخى بعد الفوز على الاهلى .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:33 م
المهدي سليمان حارس
المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز
حسن العمدة
تحدث المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز عن إقصاء فريقه للنادي الأهلي من دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز بهدف نظيف.

وقال المهدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أي لاعب في قائمة الـ 18 لازم يكون مستعد للمشاركة في أي لحظة، هذه هي المرة الأولى لي التى أشارك فيها كبديل".

وأضاف "الواحد بيجتهد في التمرين انا وباقي الحراس متعاهدين على أن يساند البديل اللاعب الأساسي، ما يحدث هو توفيق من عند الله بعد تعب واجتهاد الفريق بالكامل وضياع الدوري في الموسم الماضي، في مباريات مكنش ينفع نخسر او نتعادل فيها".

واختتم "أوجه الشكر لإدارة النادي على ما قدمته من مساعدات في الفترة الماضية وضمها لعدد من اللاعبين المميزة".

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