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الناس خرجت من هدومها.. تعليق قوي من أحمد موسى على غرق تركيا بـ السيول.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:49 م
السيول تُغرق تركيا
السيول تُغرق تركيا
هاني حسين
سخر الإعلامي أحمد موسى، من غرق تركيا في السيول، قائلا:" نشهد بنية تحتية متهالكة في اسطنبول، والوضع سيئ بها، والسيول أغرقت شوارعها وتحولت إلى بحيرات، والناس خرجت من هدومها".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" كافة القنوات العالمية تتحدث عن السيول التي أغرقت تركيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" شايفين شكل الناس في الشارع والمحال والشوارع كلها بقت في المياه، وأين أردوغان من غرق اسطنبول بسبب السيول".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا لا تتحدث عن غرق اسطنبول بالسيول، ولكن لو ده حصل في مصر كانت قنوات الإخوان اشتغلت على مصر من العصر".

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