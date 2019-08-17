الناس خرجت من هدومها.. تعليق قوي من أحمد موسى على غرق تركيا بـ السيول.. فيديو

سخر الإعلامي أحمد موسى، من غرق تركيا في السيول، قائلا:" نشهد بنية تحتية متهالكة في اسطنبول، والوضع سيئ بها، والسيول أغرقت شوارعها وتحولت إلى بحيرات، والناس خرجت من هدومها".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" كافة القنوات العالمية تتحدث عن السيول التي أغرقت تركيا".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" شايفين شكل الناس في الشارع والمحال والشوارع كلها بقت في المياه، وأين أردوغان من غرق اسطنبول بسبب السيول".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا لا تتحدث عن غرق اسطنبول بالسيول، ولكن لو ده حصل في مصر كانت قنوات الإخوان اشتغلت على مصر من العصر".

