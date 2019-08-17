الناس خرجت من هدومها.. تعليق قوي من أحمد موسى على غرق تركيا بـ السيول.. فيديو

سخر الإعلامي أحمد موسى، من غرق تركيا في السيول، قائلا:" نشهد بنية تحتية متهالكة في اسطنبول، والوضع سيئ بها، والسيول أغرقت شوارعها وتحولت إلى بحيرات، والناس خرجت من هدومها".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" كافة القنوات العالمية تتحدث عن السيول التي أغرقت تركيا".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" شايفين شكل الناس في الشارع والمحال والشوارع كلها بقت في المياه، وأين أردوغان من غرق اسطنبول بسبب السيول".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا لا تتحدث عن غرق اسطنبول بالسيول، ولكن لو ده حصل في مصر كانت قنوات الإخوان اشتغلت على مصر من العصر".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" كافة القنوات العالمية تتحدث عن السيول التي أغرقت تركيا".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" شايفين شكل الناس في الشارع والمحال والشوارع كلها بقت في المياه، وأين أردوغان من غرق اسطنبول بسبب السيول".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا لا تتحدث عن غرق اسطنبول بالسيول، ولكن لو ده حصل في مصر كانت قنوات الإخوان اشتغلت على مصر من العصر".