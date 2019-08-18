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بعد تحذير المملكة مواطنيها بـ اسطنبول.. #محاوله_قتل_سعودي_في_تركيا يتصدر تويتر

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:22 ص
السفارة السعودية
السفارة السعودية في تركيا
قسم الخارجي
تصدر هاشتاج #محاوله_قتل_سعودي_في_تركيا موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر عقب تحذير المملكة العربية السعودية مواطنيها في تركيا بعد تعرض مواطنين سعوديين لاعتداء مسلح.

وقالت سفارة الرياض لدى أنقرة في بيان: "نظرًا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية".

وأضاف البيان: "لذا تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعد ارتياد منطقتي (تقسيم شيشلي) بعد غروب الشمس".

ويعد التحذير الحالي الذي أصدرته السفارة اليوم، التنبيه السادس الذي أصدره السفارة السعودية خلال العام الحالي.

وفي الشهر الماضي، حذرت السفارة السعودية لدى تركيا، مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال.

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