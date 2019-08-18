سامح عاشور: الحد الأدنى لأتعاب المحاماة 50 جنيها وفق التعديلات الجديدة

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أقرت عدم دستورية حظر ترشح نقيب المحامين لأكثر من دورتين وفقا لقانون المحاماة.



وأضاف نقيب المحامين خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "سوف يتم توقيع بروتوكول مع وزارة العدل حول آلية توريد أتعاب المحاماة".



وتابع: "نقابة المحامين لا تعتمد فى مواردها على الدولة، وبالتالى لايحق لمن لايعمل بالمحاماة الإستفادة من خدمات النقابة والتى تشمل التأمين الصحى والإجتماعى".



وأشار إلى أن طلاب التعليم المفتوح الذين إلتحقوا بالجامعة من خلال مكتب التنسيق لهم الحق في دخول نقابة المحامين.