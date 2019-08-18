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منوعات

مذهل.. فيديو لماكينة ليزر تقوم بالحفر على ظهر هاتف iPhone

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:45 ص
آيفون
آيفون
عزة عاطف
انتشر فيديو رهيب على انستجرام لماكينة ليزر تقوم بحفر رسمة «بيت ماريو» على هاتف آيفون، حيث تركزت الأشعة من أسفل الهاتف إلى أعلى دون حتى أن تمس لوجو آيفون بأي ضرر، وقد ظهرت الصورة وكأنها جزء من الهاتف، مما سيوفر عليك شراء cover أو ملصقات.
الة النحت على الجوال بالليزر مصصمة للجوالات لإضفاء طابع شخصي فريد و مميز عن طريق نقش أي صورة من اختيارك أو من الإنترنت على الموبايل، تساءل البعض إذا كانت أشعة الليزر تحمل أي ضرر على الهاتف، لكن تبين العكس.

وتؤثر أشعة الليزر الصادرة عن الماكينة على السطح الخارجي لغلاف الجوال و يرتد القسم المتبقي من الأشعة وبالتالي فإن القطع الداخلية للجوال ليس عليها أي تأثير من آلة النحت وفقًا لما كتبه أحد العاملين بها كرد على تساؤلات البعض، بعدما تم تداول الفيديو الذي نشر على تيك توك قبل انستجرام.

تعمل الآلة بتعريفها على الكمبيوتر مثل تعريف أي طابعة عادية ويتم العمل عليها باستخدام أحد برامج التصميم و أشهرها الكورل درو وأوتوكاد, و بمساعدة لوحة تحكم خاصة بماكينة ليزر تظهر بعد تعريفها على الكمبيوتر، حيث يمكن ضبط كل الاعدادات المتعلقة بـ الماكينة.

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