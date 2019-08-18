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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في حفل زفاف بـ أفغانستان إلى 63 قتيلا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:34 ص
انفجار في افغانستان
انفجار في افغانستان
رويترز
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، إلى 63 وإصابة 182 آخرين.

وقال مسؤولون وخدمات الطوارئ بمستشفى في أفغانستان إن قنبلة انفجرت في حفل عرس بالعاصمة كابول مساء أمس مما أسفر عن وقوع ضحايا .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في جناح مخصص للرجال داخل قاعة عرس بغرب العاصمة.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة: "لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين" مشيرا إلى إصابة عشرات.

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