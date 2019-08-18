وزير التعليم العالى: اختبار معرفى موحد لكليات القطاع الصحي.. شرط مزاولة المهنة.. فيديو

قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه جار دراسة إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء 7 جامعات تكنولوجيا فى مختلف المحافظات.



وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال كلمته بحفل عيد العلم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم إجراء اختبار معرفى موحد لعدد من كليات القطاع الصحي، وجار العمل على ميكنة كافة الإجراءات والاختبارات الأسبوعية، لربط الامتحانات المعرفية الموحدة كشرط للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.



وتابع أن الامتحانات ستكون مبنية على الحاسب الآلى لقياس المهارات والقدرات للطلاب، مشيرًا إلى أنه جار تعميم التجربة على كافة كليات الطب والتمريض، لقياس درجة معرفة الطبيب.



وأردف أن الامتحان سيعلن عنه فى نفس التوقيت فى كل الجامعات، وسيكون مقياسا للمعلومات والجدارات التى يمكن اكتسابها للطلاب.