مجاناً ولمدة شهر.. آبل تختبر خدمة بث الألعاب Apple Arcade.. تفاصيل

دائمًا ما تسعى شركة آبل العملاقة إلى تقديم جميع الخدمات اللازمة لمستخدمي أجهزته الذكية، وفيما يتعلق بذلك، قدمت الشركة الأمريكية خدمة جديدة لمحبي الألعاب والمغامرات.





قدّمت شركة آبل خدمة الألعاب التابعة لها والتي يطلقة عليها "آبل آركيد" Apple Arcade، لأول مرة، في مارس الماضي، ومن المقرر إطلاقها في الخريف، ولكن قبل الإطلاق المنتظر، أصدرت الشركة الأمريكية بالفعل نسخة تجريبية من خدمتها الجديدة.





ووفقا لموقع 9to5Mac، أصبح بإمكان موظفي آبل الوصول إلى خدمة "آبل آركيد" Apple Arcade مقابل 0.49 دولار شهريًا، مع توفر نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد.





وستكون ألعاب "آبل آركيد" Apple Arcade متاحة على Mac و iOS App Store و Apple TV.





ووفقا للقطات الشاشة التي يتم مشاركتها اليوم من مصدر Mac App Store، ستتضمن خدمة "آبل آركيد" Apple Arcade في متاجر تطبيقات "آبل" مجموعة مختارة من الألعاب المميزة وفئات الألعاب المختلفة.





وتم الإعلان سابقًا عن العديد من الألعاب التي تم تطويرها من أجل خدمة "آبل آركيد" Apple Arcade، ابرزها ay of the Turtle

Hot Lava .



