ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مجاناً ولمدة شهر.. آبل تختبر خدمة بث الألعاب Apple Arcade.. تفاصيل

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:14 ص
Apple Arcade
Apple Arcade
آية جمعة
دائمًا ما تسعى شركة آبل العملاقة إلى تقديم جميع الخدمات اللازمة لمستخدمي أجهزته الذكية، وفيما يتعلق بذلك، قدمت الشركة الأمريكية خدمة جديدة لمحبي الألعاب والمغامرات.

قدّمت شركة آبل خدمة الألعاب التابعة لها والتي يطلقة عليها "آبل آركيد" Apple Arcade، لأول مرة، في مارس الماضي، ومن المقرر إطلاقها في الخريف، ولكن قبل الإطلاق المنتظر، أصدرت الشركة الأمريكية بالفعل نسخة تجريبية من خدمتها الجديدة.

ووفقا لموقع 9to5Mac، أصبح بإمكان موظفي آبل الوصول إلى خدمة "آبل آركيد" Apple Arcade مقابل 0.49 دولار شهريًا، مع توفر نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد.

وستكون ألعاب "آبل آركيد" Apple Arcade متاحة على Mac و iOS App Store و Apple TV.

ووفقا للقطات الشاشة التي يتم مشاركتها اليوم من مصدر Mac App Store، ستتضمن خدمة "آبل آركيد" Apple Arcade في متاجر تطبيقات "آبل" مجموعة مختارة من الألعاب المميزة وفئات الألعاب المختلفة.

وتم الإعلان سابقًا عن العديد من الألعاب التي تم تطويرها من أجل خدمة "آبل آركيد" Apple Arcade، ابرزها ay of the Turtle
Hot Lava .

وتشارك "آبل" تفاصيل أخرى حول ما سيتم تسعير"آبل آركيد" Apple Arcade عند ظهوره لأول مرة، ولكن يبدو أنه قد تكون هناك نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد لأولئك الذين يرغبون في تجربتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل تكشف عن طريقة جديدة لنقل البيانات في ios 13

اشتراك مجاني لألعاب عالمية .. تسريبات لا تصدق لأحدث وأرخص آي باد من آبل

غير موثوقة.. أبل تحذر مستخدميها من تثبيت تحديثات آيفون وآيباد رغم توافرها

بعد انتشار تحدى العمر.. كيفية تحميل واستخدام FaceApp.. وحقيقة المزايا المدفوعة

بعد انتشار تحدى العمر.. غير ملامحك بالكامل وشاهد وجهك في سن الثمانين.. تطبيق FaceApp يشعل مواقع التواصل.. وجوه المشاهير مفاجأة .. وهذه كيفية استخدامه.. صور

حول مصر كلها لـ عواجيز.. 10 معلومات لا تعرفها عن face app

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالى: اختبار معرفى موحد لكليات القطاع الصحي.. شرط مزاولة المهنة.. فيديو

اذكار تكفر الذنوب والمعاصي .. حث عليها النبي

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 .. فيديو

شاهد | الرئيس السيسي يكرم العلماء والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية

في 3 خطوات.. خدعة ذكية لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة

أسود وشكله وحش.. قصة منع أحمد زكي من مشاركة سعاد حسني في فيلم الكرنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح