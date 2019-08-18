طلبوا فدية مالية.. اختطاف عربي وابنه في جنوب إفريقيا

أكدت السلطات الأردنية، أنّ اثنين من رعاياها في جنوب أفريقيا، تعرضا للاختطاف، وهما رجل أعمال أردني وابنه، وفق ما نقلت صحف أردنية وعربية.



وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنّ "المختطَفين هما رجل أعمال ونجله، وإنّ الخاطفين طلبوا فدية مقابل إطلاق سراحهما".



وأوضح مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية السفير سفيان القضاة ان الوزارة تتابع أنباء عن اختطاف مواطنين اردنيين في جنوب أفريقيا.



وذكر القضاة ان مركز العمليات والسفارة الاردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك، وان المعلومات الاولية تشير الى ان المخطوفين الاردنيين اب وابنه وهما من رجال الأعمال هناك وان الخاطفين طلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.



واكد القضاة ان سفارتنا هناك قد طلبت من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة هناك للبحث عن ان المخطوفين الاردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن.



واوضح مدير العمليات بان الوزارة قد شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة والى ان يتم إطلاق سراح المخطوفين الاردنيين.