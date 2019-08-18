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رئيس الوزراء يكلف بتطوير ميدان التحرير ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:52 م
صدى البلد
محمود مطاوع
كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان "التحرير" ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليًا.

وفي اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال التطوير، قال الدكتور مصطفى مدبولي: ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارًا، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حاليًا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

وأوضح مدبولي أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية، مشيرًا إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره على أعلى مستوى، حيث سيتم تزيينه بإحدى المسلات، التي يتم ترميمها بطول 19 مترا، وكذا الاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع، مطالبًا المهندس شهاب مظهر، بسرعة الانتهاء من مخطط التطوير لتتولى شركات المقاولات التنفيذ على الفور.
رئيس الوزراء يكلف بتطوير ميدان التحرير ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية
رئيس الوزراء يكلف بتطوير ميدان التحرير ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية
رئيس الوزراء يكلف بتطوير ميدان التحرير ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية

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