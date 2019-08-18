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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:47 م
ميناء دمياط يستقبل
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة
زينب الزغبي
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 16 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1323 طن قمح، وصندل نهري بحمولة إجمالية 856 طن قمح.

في حين غادرت 605 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 36767 من البضائع العامة من بينها 64 سيارة نقل محملة بـ 2894 طن قمح.

وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 70106 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26214 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 660 طن فوسفات و 3380 طن يوريا.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 855 طن قمح و 12358 طن حديد و 2346 طن خشب و 1500 طن زيت.‎

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