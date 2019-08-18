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رياضة

لم يكن في مستواه.. ساديو ماني يتفوق على محمد صلاح في تقييم مباراة ساوثهامبتون

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:43 م
ماني - صلاح
ماني - صلاح
القسم الرياضى
وضعت الصحف والمواقع الإنجليزية تقييما لكل لاعبي ليفربول بعد مواجهتهم مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

حيث تصدر السنغالي ساديو ماني تقييم اللاعبين، بعد تسجيله هدفًا و صناعة أخر، وتمكن من الحصول على 8.5 درجة من عشرة، يليه مدافع الفريق فيرجيل فان دايك الذي وصل متوسط تقييمه إلى 7.3 درجة من العشرة.

ولم يكن الدولي المصري محمد صلاح في مستواه المعتاد أمام ساوثامبتون، ليغادر الملعب في الدقيقة 79، ليحصل"مو" على 6.4 درجة من عشرة فقط.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، عن طريق الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
لم يكن في مستواه.. ساديو ماني يتفوق على محمد صلاح في تقييم مباراة ساوثهامبتون

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