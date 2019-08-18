تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى.. فيديو

قامت الاجهزة الامنية بحملات أمنية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة".



أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الري.

