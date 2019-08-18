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رياضة

اخبار نادي الزمالك عن يوم 18-8-2019.. خالد الغندور يكشف تفاصيل التعاقد مع ميتشو.. وطارق يحيى: لن أستمر

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:41 م
الصربي ميلوتين سيريدوفيتش
الصربي ميلوتين سيريدوفيتش ميتشو
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك ، وجاءت كالتالي:

اجتماع مطول بين لاعبي الزمالك وطارق يحيى.. اعرف السبب

عقد طارق يحيى اجتماعا مطولا مع لاعبي الفريق في بداية مران الفريق مساء اليوم الأحد والمقام مع ملعب النادي.

الزمالك والمقاصة فى برج العرب.. وبيراميدز مع الحدود بـ السلام

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأمانة العامة لوزارة الدفاع لإقامة مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء 28 أغسطس الحالي في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر باستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد السلام.

خالد الغندور يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع ميتشو

كشف خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

طارق يحيى يكشف لـ صدى البلد أسباب عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك

أكد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ميتشو يصل القاهرة استعدادا لتولي تدريب الزمالك

واصل الصربي ميلوتين سيريدوفيتش ميتشو إلى القاهرة اليوم استعدادا لتولى قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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