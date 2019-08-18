قرية الأشباح .. لم يسكنها أحد منذ الحرب العالمية الثانية .. شاهد قصتها

وقالت الصحيفة إنه قبل عيد الكريسماس عام 1943، طُلب من القرويين مغادرة قرية إمبر في سالزبوري، بلدة ويلتشير الإنجليزية حتى تتمكن القوات البريطانية والأمريكية من الاستعداد لغزو أوروبا.



لكن لم يسمح للسكان مطلقًا بالعودة إلى المنزل، وظلت القرية جزءًا من منطقة للتدريب العسكري التابع لوزارة الدفاع.



تُظهر الصور المذهلة المباني المتهالكة المهجورة ذات نوافذ متهالكة ومداخل مظلمة.



تفتح القرية أبوابها للجمهور لمدة 50 يومًا في السنة ، حيث يزورها حوالي 5000 شخص خلال عطلة يوم السبت.



المبنى الوحيد السليم هو كنيسة سانت جايلز ، والتي تعد نقطة الجذب الرئيسية لزوار القرية المهجورة.

كشفت صحيفة "ميرور"، صورا غريبة عن قرية أشباح هجرها سكانها منذ الحرب العالمية الثانية، ليسمح للجيش البريطاني بالتدريب فيها.