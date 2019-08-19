أعراض عسر الهضم.. أطعمة سيئة السمعة لكن مفيدة جدا للقولون والقلب

أعراض عسر الهضم

أعراض عسر الهضم

1-الملح متهم بأمراض الضغط

2- البيض متهم بالكوليسترول



يوجد بالفعل نوعان من الكولسترول ، والبيض يحتوي على النوع الجيد. علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين ومضادات الأكسدة لوتين والتي تحمي من اضطرابات العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

كما ان إدخالها إلى نظامك الغذائى يعطيك الشعور بالشبع بسعرات أقل بعيدا عن الاطعمة الاخرى التى تسبب أعراض عسر الهضم والانتفاخ.



3. الفشار واعراض عسر الهضم والانتفاخ



الفشار يحتوي على مضادات أكسدة أكثر (تسمى البوليفينول) أكثر من الفواكه والخضروات. وتشير الدراسات إلى أن البوليفينول يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات. فائدة أخرى من الفشار: أنها تحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية (yay!) وهو طعام كامل الحبوب ولا يسبب الانتفاخ و اعراض عسر الهضم كما يعتقد البعض ولكن تأكدى من أنه لا يحتوي على أي نكهات مضافة صناعية.



4. الحليب كامل الدسم



لسنوات أعتقد البعض انه يجب التخلص من الدهون فى اللبن لصحة افضل وحمايتك من مشاكل و اعراض عسر الهضم و تشير الدراسات الحديثة إلى أن الدهون الكاملة الموجودة في اللبن تجلب الكثير من العناصر الغذائية الأساسية إلى أجسامنا بل وتجعل الدم أكثر مرونة لأنواع معينة من السرطان. بالإضافة إلى ذلك ، الحليب الكامل الدسم يساعدك في الواقع على أن تكون أكثر رشاقة ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري!



5. القهوة ومشاكل الضغط والهضم



اتهم الكافيين بجميع أنواعه فى انه سبب في ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب وتلف الجهاز العصبي وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب القهوة يؤدي في الواقع إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر. كما وجد أن الذين يشربون القهوة أقل عرضة لأمراض مثل تليف الكبد ومرض السكري من النوع الثاني وحتى الأمراض العصبية مثل مرض الشلل الرعاش ومرض الزهايمر وامراض عسر الهضم بشرط تناولها بعد ساعتين من وجبتك الرئيسية حتى لا تعيق الهضم وتسبب أعراض عسر الهضم المزعجة ..



6. الأرز الأبيض يحارب أعراض عسر الهضم



هناك عدد من الأسباب التي تجعلنا لا نخاف من تناول الأرز الأبيض فهو من الأطعمة التى يتم هضمها بسهولة ويساعد على امتصاص السموم كما انه برئ من أعراض عسر الهضم المزعجة إذا تم طهيه بالقليل من الدهون او على البخار ويساعد في منع اعراض عسر الهضم المزمن.



7. بيتزا صحية لمحاربة أعراض عسر الهضم



اعداد البيتزا مفيدة لصحتك في المنزل ولكن بشرط احتوائها على الخضراوات الغنية بالألياف التى تساعد فى التخلص من اعراض عسر الهضم ويمكنك تحضير فى المنزل بيتزا غنية بالخضراوات المليئة بمزيج من العناصر الغذائية المختلفة بالإضافة إلى البروتين ، الخضار ، عدد قليل من الكربوهيدرات والأعشاب الهاضمة الطازجة المفضلة لديك أو المجفف التى تحارب اعراض عسر الهضم كالزعتر والريحان



8- الشوكولاتة و اعراض عسر الهضم



الشوكولاتة الداكنة تعزز صحتنا فهى تحتوى على ما لا يقل عن 70 ٪ من الكاكاو والتى تساعد على خفض مستويات الكوليسترول "الضار وتقلل من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية.وحتى هناك دراسة تشير إلى أن الشوكولاته الداكنة يمكن أن تساعد في منع مرض السكري ولا تسبب أعراض عسر الهضم بسبب صعوبة هضم السكريات فهى تحتوى على نسب طفيفة من السكر لا تسبب اعراض عسر الهضم المزعجة ..



المزعجة وأمراض القلب وغيرها من الأمراض اتهمت العديد من الأطعمة خلال السنوات الماضية أنها سبب فى الإصابة بها وانها أغذية غير صحية بالنسبة لنا بالنسبة لنا لكنها فى المقابل لها العديد من الفوائد الصحية غير المتوقعة فى تنظيم الهضم والتخلص منالمزعجة وحماية شرايينك والكوليسترول ..الملح من المعروف تسببه فى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والكلى فهناك علاقة مباشرة بين زيادة تناول الملح والمعاناة من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب. على العكس ، عندما نتوقف عن استهلاك الصوديوم ، تطلق أجسامنا هرمونات وأنزيمات تزيد من ضغط الدم لدينا.يعتقد البعض أنه يجب الحد من استهلاك البيض لانه يسبب الكوليسترول و انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري.