موجز السوشيال ميديا .. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو وهي صغيرة .. ونجوم الرياضة والفن يتغزلون في منتخب اليد

فى إطار خدمات "صدى البلد" نقدم لكم أهم أحداث السوشيال ميديا اليوم، الاثنين 19 أغسطس.
فخر العرب.. محمد صلاح يشارك الجماهير بصور من مباراة ساوثهامتون.. شاهد
نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى مجموعة صور له من مبارة ساوثهامتون من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "
تعليق عبدالله السعيد على فوز مصر بكأس العالم لكرة اليد.. شاهد
نشر عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز تغريدة عقب فوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".
وكتب عبدالله السعيد: "شرفتونا.. أبطال العالم".
شاهد.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو وهي صغيرة.. والجماهير: ما تغيرتيش
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فديو لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".
وايه لازمة الاجنبي.. حسام غالى يكشف عن مدرب الاهلى الجديد
نشر حسام غالي نجم فريق الأهلي السابق، مدير الكرة بنادي الجونة، تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
أبطال من ذهب.. محمد الننى يهنئ منتخب ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم
هنأ محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.
شرفتونا .. محمد عادل امام يهنئ منتخب ناشئى اليد بعد الفوز بكأس العالم
هنأ الفنان محمد عادل امام، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا .
أبطال العالم .. محمد صلاح يهنئ منتخب كرة اليد بعد التتويج التاريخي بكأس العالم
هنأ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.
ثقة في الله هندهش جمهورنا .. محمد رمضان يروج لحفله الجديد بالساحل
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" يكشف فيه اسعار تذاكر الحفل والذى من المقرر أن يقدمه بمناسبة عيد الأضحى بمنطقة الساحل الشمالي.
فخر العرب.. محمد صلاح يشارك الجماهير بصور من مباراة ساوثهامتون.. شاهد
نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى مجموعة صور له من مبارة ساوثهامتون من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "
تعليق عبدالله السعيد على فوز مصر بكأس العالم لكرة اليد.. شاهد
نشر عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز تغريدة عقب فوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".
وكتب عبدالله السعيد: "شرفتونا.. أبطال العالم".
شاهد.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو وهي صغيرة.. والجماهير: ما تغيرتيش
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فديو لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".
وايه لازمة الاجنبي.. حسام غالى يكشف عن مدرب الاهلى الجديد
نشر حسام غالي نجم فريق الأهلي السابق، مدير الكرة بنادي الجونة، تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
أبطال من ذهب.. محمد الننى يهنئ منتخب ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم
هنأ محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.
شرفتونا .. محمد عادل امام يهنئ منتخب ناشئى اليد بعد الفوز بكأس العالم
هنأ الفنان محمد عادل امام، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا .
أبطال العالم .. محمد صلاح يهنئ منتخب كرة اليد بعد التتويج التاريخي بكأس العالم
هنأ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.
ثقة في الله هندهش جمهورنا .. محمد رمضان يروج لحفله الجديد بالساحل
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" يكشف فيه اسعار تذاكر الحفل والذى من المقرر أن يقدمه بمناسبة عيد الأضحى بمنطقة الساحل الشمالي.