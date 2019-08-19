موجز السوشيال ميديا .. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو وهي صغيرة .. ونجوم الرياضة والفن يتغزلون في منتخب اليد

فى إطار خدمات "صدى البلد" نقدم لكم أهم أحداث السوشيال ميديا اليوم، الاثنين 19 أغسطس.نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى مجموعة صور له من مبارة ساوثهامتون من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "نشر عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز تغريدة عقب فوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".وكتب عبدالله السعيد: "شرفتونا.. أبطال العالم".نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فديو لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".نشر حسام غالي نجم فريق الأهلي السابق، مدير الكرة بنادي الجونة، تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".هنأ محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.هنأ الفنان محمد عادل امام، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا .هنأ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" يكشف فيه اسعار تذاكر الحفل والذى من المقرر أن يقدمه بمناسبة عيد الأضحى بمنطقة الساحل الشمالي.