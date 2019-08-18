شاهد.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو وهي صغيره.. والجماهير: ما تغيرتيش

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فديو لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".وظهرت ياسمين عبد العزيز فى الفديو وهى صغيرة وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:"ما تغيرتيش نفس نظرة الشقاوة ـــــ جميله الجميلات ياسمين عبدالعزيز ـــــ والنبي عسل:.كانت ياسمين عبد العزيز ظهرت مع مني الشاذلي في أولى حلقات البرنامج في موسمه الجديد وحققت الحلقة نجاحا واسعا علي السوشيال ميديا وكشفت ياسمين عبد العزيز عن كواليس الأفلام والإعلانات التي قامت بأدائها وتحدثت عن حياتها الشخصية.