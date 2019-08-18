ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فخر العرب.. محمد صلاح يشارك الجماهير بصور من مباراة ساوثهامتون.. شاهد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح
القسم الميدانى
نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى مجموعة صور له من مبارة ساوثهامتون من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "


وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

فخر العرب ومصر والله ــــــ حبيب قلبى وعينى ـــــ ربنا يحميك


وفاز فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا مع فريق ليفربول، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود وأهدر هدفا محققا في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد الانفراد بحارس مرمى ساوثهامبتون.


ويذكر ان فريق ليفربول حصد لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول بقيادة محمد صلاح بطلا للسوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح ..فيديو

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسى بـ نهائى السوبر الأوروبى ..فيديو

محمد صلاح يدخل التاريخ بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

عقب تتويج ليفربول بالسوبر.. جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح

مانى يسطر اسمه بحروف من ذهب بعد هدفيه في السوبر الأوروبي

في مباراته الـ 800.. السوبر الأوروبي يرفع رصيد كلوب من الانتصارات مع ليفربول

ترشيحاتنا

حرر محضر في القسم.. لجنة انتخابات الزمالك ترفض استلام أوراق ترشح الماوي

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بسبب غضب أهالي القرية .. نقل الطفلة المتهمة بذبح شقيقتها الصغرى إلى حجز طلخا

كلاكيت سادس مرة .. محمد يوسف ابن الاهلى الوفى يعود للقيادة الفنية

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

فستان مش عادي .. مايا دياب بـ إطلالة مثيرة وجريئة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور