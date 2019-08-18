فخر العرب.. محمد صلاح يشارك الجماهير بصور من مباراة ساوثهامتون.. شاهد

نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى مجموعة صور له من مبارة ساوثهامتون من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :فخر العرب ومصر والله ــــــ حبيب قلبى وعينى ـــــ ربنا يحميكوفاز فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.وبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا مع فريق ليفربول، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود وأهدر هدفا محققا في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد الانفراد بحارس مرمى ساوثهامبتون.ويذكر ان فريق ليفربول حصد لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.