أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم

صحة الكبد من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها، وإليك قائمة بأفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم.

خضراوات مفيدة:

البروكلي والقرنبيط: يساعدان الكبد على إنتاج الإنزيمات التي تزيل السموم.

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير: غنية بالكلوروفيل الذي يطرد المعادن الثقيلة والسموم.

البنجر (الشمندر): يحتوي على مركبات تنظف الكبد وتحفّز تجديد خلاياه.

فواكه تنظف الكبد:

الليمون والجريب فروت: يحتويان على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد في طرد السموم.

الأفوكادو: غني بالدهون الصحية التي تقي من تليّف الكبد.

التفاح: يحتوي على البكتين الذي يساعد في إزالة السموم من الجهاز الهضمي، ما يخفف العبء على الكبد.

أطعمة غنية بمغذيات الكبد:

الثوم: يحتوي على الكبريت والسيلينيوم، وهما عنصران أساسيان لتنشيط إنزيمات الكبد.

الكركم: يقلل الالتهابات ويساعد على تجديد خلايا الكبد.

الجوز: غني بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" التي تساعد في إزالة الدهون الضارة من الكبد.

مشروبات مفيدة:

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحسّن وظائف الكبد.

القهوة باعتدال: أظهرت دراسات أنها تقلل من خطر تليّف الكبد وسرطان الكبد.

الماء: أهم وسيلة لتصريف السموم ودعم عملية الأيض.

أطعمة يُفضَّل تجنبها:

الأطعمة المقلية والدسمة

السكريات والمشروبات الغازية

الكحول والمعلبات

اللحوم المصنعة