شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم

ريهام قدري

صحة الكبد من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها، وإليك قائمة بأفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم. 

خضراوات مفيدة:

البروكلي والقرنبيط: يساعدان الكبد على إنتاج الإنزيمات التي تزيل السموم.

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير: غنية بالكلوروفيل الذي يطرد المعادن الثقيلة والسموم.

البنجر (الشمندر): يحتوي على مركبات تنظف الكبد وتحفّز تجديد خلاياه.

 فواكه تنظف الكبد:

الليمون والجريب فروت: يحتويان على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد في طرد السموم.

الأفوكادو: غني بالدهون الصحية التي تقي من تليّف الكبد.

التفاح: يحتوي على البكتين الذي يساعد في إزالة السموم من الجهاز الهضمي، ما يخفف العبء على الكبد.

أطعمة غنية بمغذيات الكبد:

الثوم: يحتوي على الكبريت والسيلينيوم، وهما عنصران أساسيان لتنشيط إنزيمات الكبد.

الكركم: يقلل الالتهابات ويساعد على تجديد خلايا الكبد.

الجوز: غني بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" التي تساعد في إزالة الدهون الضارة من الكبد.

 مشروبات مفيدة:

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحسّن وظائف الكبد.

القهوة باعتدال: أظهرت دراسات أنها تقلل من خطر تليّف الكبد وسرطان الكبد.

الماء: أهم وسيلة لتصريف السموم ودعم عملية الأيض.

 أطعمة يُفضَّل تجنبها:

الأطعمة المقلية والدسمة

السكريات والمشروبات الغازية

الكحول والمعلبات

اللحوم المصنعة

