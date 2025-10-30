بنرميها في الزبالة.. فوائد مسحوق قشور المانجو وطريقة عمله

تعد قشور المانجو من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج الكثير من المشاكل الصحية والتجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا نكشف لكم أهم فوائد قشور المانجو

تنظيم سكر الدم

وفقا لعدة دراسات فإن المركبات الموجودة في قشور المانجو، مثل المانجيفيرين، قد يكون لها تأثيرات محتملة في خفض نسبة السكر في الدم من خلال تحسين حساسية الأنسولين وامتصاص الجلوكوز بواسطة الخلايا، وبالتالي المساعدة في إدارة مرض السكري.

الترطيب

يمكن أن يساعد شرب شاي قشر المانجو في الحفاظ على رطوبة الجسم لدى مرضى السكري دون إضافة السكريات أو السعرات الحرارية الموجودة في العديد من المشروبات الأخرى، مما يدعم الصحة العامة والرفاهية.

طريقة عمل مسحوق قشر المانجو

لتحضير مسحوق قشر المانجو، اغسل قشر المانجو جيدًا وجففه

بعد تجفيفه، اطحنه حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا باستخدام الخلاط أو محضر الطعام. خزّن المسحوق في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف لاستخدامه لاحقًا في تحضير الشاي.

ملاحظة: من المهم استشارة الطبيب قبل إضافة هذا الشاي إلى النظام الغذائي، وخاصة إذا كنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل إدخال هذا الشاي في النظام الغذائي اليومي.