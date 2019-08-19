حفل زفاف الدكتور محمد مجدى على الصيدلانية بسمة مجدى .. صور

تقدم أسرة "صدى البلد"، أجمل التهاني القلبية لزفاف دكتور صيدلى محمد مجدى على و الصيدلانية بسمة مجدى الغمراوى، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.



وأحيا الحفل عدد من النجوم حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط حضور كبير من نجوم المجتمع وكبار رجال الدولة، والأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.



وأقيم الحفل وسط حالة من الفرح والسرور، ويتمنى "صدى البلد" لـ"محمد وبسمة" حياة سعيدة، وطار العروسان إلى جزيرة بالى الإندونيسية لقضاء شهر العسل.



ويشارك "صدى البلد" بنشر صور حفل الزفاف مجانا، متمنيين للعروسين حياة زوجية سعيدة.

