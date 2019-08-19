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رياضة

أتليتكو مدريد ضد خيتافي .. شاهد ملخص وأهداف المباراة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:49 ص
صدى البلد
ريهام بكير
حقق أتليتكو مدريد فوزه الأول في الدوري الإسباني في الموسم الجديد 2019-2020 ، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي خيتافي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.

سجل هدف لقاء أتليتكو مدريد ضد خيتافي ، المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 23 ، بعد عرضية رائعة من الوافد الجديد ، الإنجليزي كيفين تريبير.

وشهد الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي حالتي طرد ، ففي الدقيقة 38 طرد حكم اللقاء ، مولينا قائد فريق خيتافي بعد تدخله العنيف على لاعب الأتلتي ، ليعود لتقنية الفار والذي أقر على أثرها أحقية طرد اللاعب، كما طرد حكم المباراة أيضًا، رينان لودي لاعب أتليتكو مدريد بعد تحصله على إنذارين في الدقيقة 42.

وأضاع ألفارو موراتا فرصة تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه ، عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 56 تصدى لها سوريا حارس خيتافي ، بعد أن تحصل عليها الوافد الجديد ، البرتغالي جواو فيلكس.

وفي مباراة أخرى ، فاز نادي بلد الوليد ، على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وبتلك النتيجة ، تحصل أتليتكو على أول 3 نقاط له في الدوري ، وضعته في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد نادي خيتافي عند صفر من النقاط في المركز السادس عشر.

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