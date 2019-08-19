لانعدام الأمن.. إعلامية كويتية وسط حراسة مشددة في اسطنبول.. فيديو

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في منطقتي تقسيم – شيشلي بمدينة اسطنبول التركية، وسط حراسة مشددة، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المدينة عقب اعتداء مسلحا على سعوديين.وصرحت حليمة بولند في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات": "بسبب الأوضاع الأمنية التي نسمع عنها في أسطنبول وأنا اليوم رايحة تقسيم التي صار فيها الحادث أمس، مع السعوديين قامت الشركة التي استضافتني في إسطنبول بتوفير حراسة لي".ويكشف شريط الفيديو وقوف بولند وسط حراسة مشددة من قبل حراس تم تعينهم خصيصا لها.وكانت منطقة تقسيم شهدت اعتداء مسلح على مواطنين سعوديين ما تسبب في إصابة شخص، وما ترتب عليه من تحذير السفارة السعودية إلى مواطنيها بعد التوجه إلى المنطقة عقب غروب الشمس.