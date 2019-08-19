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الكشف عن واجهة الناقلة الإيرانية أدريان دريا 1

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:13 ص
الناقلة جرس1
الناقلة جرس1
القسم الخارجي
كشف موقع متخصص في تتبع حركة السفن: حول العالم عن توجه الناقلة الإيرانية في طريقها إلى جزيرة "كالاماتا" اليونانية.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية قد غادرت المياه الإقليمية لسلطات جبل طارق، وذلك وفقا لما أفاد به موقع تتبع السفن التجارية ريفينيتيف.

وبحسب البيانات التي نشرها موقع ريفينيتيف، غادرت الناقلة الإيرانية "جريس 1" المياه الإقليمية لجبل طارق رافعة العلم الإيراني وحاملة إسمها الجديد الذي أصبح "أدريان دريا".

في وقت سابق، اعترضت سلطات جبل طارق في الرابع من يوليو الناقلة، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطا إلى دمشق، قبل أن تفرج عنها.

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