أزمة في الشارع التونسي بسبب حركة النهضة

تسببت حركة النهضة التونسية، ذراع جماعة الاخوان في تونس، في حالة من الارباك في البلاك، وذلك عقب تزكية نوابها في البرلمان 5 مرشخين للانتخابات الرئاسية المرتقبة منتصف شهر سبتمبر المقبل.



وكانت الحركة قد أعلنت ترشيح نائب رئيسها عبد الفتاح مورو، إلا أنها أعلنت تزكية كلا من حمادي الجبالي، وإلياس الفخفاخ، ومنصف المرزوقي، وحاتم بولبيار.



وارجع الخبراء السبب وراء ذلك إلى محاولات حركة النهضة كسب كافة الجهات لضمان فوزها بالرئاسة التونسية.



يذكر أن حركة النهضة قررت ترشيح نائبها عبد الفتاح مورو، في الانتخابات الرئاسية التونسية، وتم اختياره ضمن المرشحين النهائيين.