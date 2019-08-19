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تعليم

تداول أسئلة وإجابات امتحان الدور الثاني لإنجليزي الثانوية العامة برعاية غشاشون فدائيون

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:49 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ياسمين بدوى
تشهد الآن صفحة غشاشون فدائيون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الدور الثاني للغة الأجنبية الاولى (الانجليزية) الذي يؤديه الآن الطلاب داخل اللجان.

وكان قد دخل منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2019 إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، استعدادا لبدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان في هذه المادة 27514 طالبا/ طالبة، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وعلى صعيد آخر، يؤدي اليوم أيضًا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب، وذلك فى مادة علم النفس بإجمالي عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأوضح عبد الحكم أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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