أبدا ما رح يكون الأخير.. سيرين عبد النور توجه رسالة لـ اليسا

وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة للفنانة اللبنانية إليسا بعد إعلان إليسا اعتزالها الغناء.

وقالت سيرين عبد النور في تغريدة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اليسا حبيبة قلبى وقلب الملايين، نقى اغانيكى بكل حب بس نقيهن لاكتر من ألبوم لان أبدا ما رح يكون الأخير".

وأعلنت النجمة إليسا بشكل صادم، اليوم، الاثنين، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.

وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي. إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore